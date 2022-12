Pilota precipitato, dolore in Campania

Sarebbe rimasto ai comandi del suo Eurofighter in picchiata per evitare che finisse sopra un centro abitato. Questi i primi rilievi sull'incidente che ha causato la morte di Fabio Antonio Altruda, il pilota di caccia originario di Caserta e cresciuto a Cardito. Forte il dolore nel centro della provincia di Napoli, dove domenica, giorno dei funerali, sara' proclamato il lutto cittadino come annuncia il sindaco Giuseppe Cirillo.