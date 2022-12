Piove ad Ischia, allerta gialla dalle 16. Sono 1100 le persone da evacuare

A Ischia ha ricominciato a piovere: la Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo a partire dalle 16 di oggi. Alla stessa ora prenderanno il via le operazioni di evacuazione di 1100 sfollati, residenti in zona rossa, che saranno ospitati in alberghi dell'isola almeno fino a domenica. Continuano le ricerche della donna dispersa. Per accogliere gli evacuati attrezzati anche palazzetto dello sport e palestre.

"Le previsioni meteo sono difficili dalle 16 di oggi ma abbiamo un'allerta gialla, quindi l'evacuazione è una precauzione. Non dovrebbe esserci una

precipitazione violenta ma la zona già colpita da frana è particolare perché c'è molto fango e anche poca acqua può diventare pericolosa". Ha detto in conferenza stampa la commissaria straordinaria del Comune di Casamicciola Simonetta Calcaterra. "Nella zona ferita - ha aggiunto - è importante che

i cittadini vengano accompagnati in zona più sicura".

"Ci sono le navette nei punti decisi che hanno l'abbinamento per ogni abitante della zona rossa con un albergo. Ci si muove con le navette non con le auto

perché il traffico diventa pericoloso" ha aggiunto Calcaterra.

"Non ci sarà un allontanamento coattivo delle persone. Sono loro che dovranno spostarsi. Si tratta di un'ordinanza che va rispettata, ma sono fiducioso che la stragrande maggioranza delle persone vi si atterrà, parliamo della loro sicurezza. Non si tratta di nessuna deportazione" ha

spiegato il commissario per l'emergenza Casamicciola, Giovanni Legnini.

Sull'isola anche il Capo della Protezione Civile regionale Italo Giulivo che ha detto: “ I satelliti ci aprono un'allerta gialla per 24 ore da oggi, poi, capire se ci sarà una proroga per altre 24 ore. ”Il piano di evacuazione - ha spiegato - è una misura di prevenzione. La previsione è di pioggia per 40-50 millimetri, nettamente inferiore a quella del 26 novembre, ma è chiaro che questa pioggia grava su un'area colpita che ha molto fango pendente e, quindi, è assoluta norma precauzionale l'evacuazione per la messa in sicurezza della popolazione. Sottolineo che il 26 novembre ci sono stati picchi di 100 millimetri di pioggia che rappresentano il massimo da quando abbiamo i pluviometri, dall'inizio degli anni 2000, come evento di pioggia sull'isola.

Per chi ha bisogno di informazioni e aiuto attivato il numero verde: 800-850-114.