Maria Elisabetta Alberti Casellati e le "donne per Napoli"

Sesta edizione del Premio “Donne per Napoli” che, come di consueto, assegna riconoscimenti alle donne che danno lustro alla città. Per la sezione istituzioni è stata premiata anche il ministro per le Riforme Istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati. A lei il riconoscimento intitolato alla memoria della senatrice Graziella Pagano, scomparsa a settembre.



Numerosi gli ambiti in cui il premio celebra la presenza femminile: giornalismo, sport, imprenditoria, musica, cinema e teatro, cultura, moda, ricerca scientifica, giovani, inclusione sociale. Tra le premiate la giornalista Tiziana Panella, l'attrice Rosalia Porcaro, la ricercatrice Maria Felicia De Laurentiis.



Nel servizio le voci del ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, dell'ideatore della manifestazione Raffaele Carlino e del direttore artistico Lorenzo Crea.