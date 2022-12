Presepe cantato e burattini tra gli "Altri Natali" di Napoli

Fino a fine dicembre “Altri Natali” animerà le 10 municipalità cittadine con un fitto calendario di eventi. La manifestazione organizzata dal Comune di Napoli ha avuto tra i primi appuntamenti in programma lo spettacolo “Il presepe cantato” nella chiesa di San Severo al Pendino. In scaletta musiche originali e testi in napoletano, italiano e latino.

Nella prima giornata di “Altri Natali” spazio anche ai più piccoli con il teatro dei burattini della storica compagnia Ferraiolo, allestito al Vomero, e con l’omaggio a Gianni Rodari, ospitato nello Spazio Comunale Piazza Forcella.

Attesi, tra gli altri, Daniele Sepe, in concerto al parco Attianese di Pianura e Nunzia Schiano, di scena al Teatro Area Nord con il monologo “Mater Purgatorii“.



Nel servizio le voci di Lello Giulivo della Napoli MandolinOrchestra e Fabio Ferraiolo del teatro dei burattini.