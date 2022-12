Presepi, mostre e concerti: viaggio nel Natale campano

È il presepe ad unire i ragazzi dell'istituto penale di Nisida e quelli con disabilità di Vico Equense. Al Lago di Posta Fibreno, nel frusinate, i giovani del carcere minorile che hanno ottenuto il brevetto da sub e partecipano alla pulizia dai rifiuti dei fondali marini di Napoli, hanno posizionato la Natività galleggiante realizzata dai ragazzi dell'associazione "Oltre il Guscio".

Per gli amanti del genere presepiale tradizionale, non può mancare una tappa nel trecentesco complesso monumentale di S. Francesco a Giffoni Valle Piana, dove alla vista di affreschi di scuola giottesca, fino all'8 gennaio c'è la mostra con i presepi provenienti da regioni italiane, ma anche da paesi affacciati sul Mediterraneo.

Un ponte oltre il mare nostrum che passa anche per Cervino: qui il ricavato del concerto di Natale servirà per acquistare materiale didattico per i piccoli alunni di una scuola del Benin, in Africa.

A Somma Vesuviana, invece, le parrocchie e le famiglie sono protagoniste dei Campi di Natale. Nel sito francescano di Santa Maria del Pozzo incanta il concerto per la pace diretto da Keith Goodman. Poi l'apertura straordinaria delle chiese sotterranee, del castello di Somma e del Villaggio di Babbo Natale, con artigianato locale e spettacoli per ragazzi.

Il mito, l'epica, la tragedia, la ricerca della felicità, la capacità di vivere secondo misura sono nella mostra pittorica di Bartolomeo Cristiano, "Lo spirito greco e noi", a Palazzo delle Arti di Napoli. L'artista mette a fuoco l'eterno presente privo di orizzonti di senso e prospettive di cambiamento che spesso soffoca la capacità immaginifica che era propria degli antichi e che ha reso la vita un magico viaggio da riscoprire, attraverso le opere di Cristiano, in esposizione fino all'8 gennaio.