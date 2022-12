Precari sanità, la mobilitazione della Cisl

In presidio, nonostante la pioggia battente, davanti alla sede del Consiglio regionale. I lavoratori del comparto sanità di Cisl Funzione Pubblica manifestano contro il precariato: 1.500 i contratti in scadenza al 31 dicembre.

Oltre alla proroga dei contratti, la Cisl ha chiesto al Consiglio regionale di poter discutere di un piano di assunzioni. Inoltre, in un contesto caratterizzato da carenze di personale, tra le proposte del sindacato c'à quella di avviare un percorso di re-internalizzazione dei servizi.

Nel servizio, la voce di Lorenzo medici - Segretario generale della Cisl Fp Campania