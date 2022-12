Prima vittoria per Cannavaro al Vigorito

Cannavaro a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo l'exploit di Parma.

Dopo un avvio stentato contro il Cittadella, a metà del primo tempo Tello avanza e finta il tiro, ma allarga a destra per Farias. Il brasiliano alza lo sguardo e pennella un cross morbido su cui ancora Tello irrompe e insacca di testa.

Rete di matrice sud-americana, primo sigillo per il colombiano in questo campionato, il quindicesimo timbro con la maglia giallorossa in 127 presenze.

Il Cittadella reagisce in chiusura di tempo, ma la mira di Embalo è imprecisa.

Nella ripresa Manfredini sostituisce l'infortunato Paleari. E il secondo portiere del Benevento si disimpegna subito bene sui tentativi di Varela.

Al 16' un cross di Masciangelo accende una mischia in area di rigore, Branca tocca con il braccio, l'arbitro Abisso assegna il rigore. Forte dagli undici metri angola la conclusione ma Kastrati vola a deviare la sfera in angolo.

Occasione sciupata, ma Benevento determinato a chiudere il match. A metà tempo Kubica su cross di Karic anticipa il portiere avversario, il colpo di testa è impreciso.

Ultimi venti minuti di sofferenza pura per i sanniti con cross a ripetizione nell'area della Strega e un gran lavoro per la difesa.

Quando Frare e l'ex Asencio riescono a indirizzare il pallone verso la porta di Manfredi il portiere si fa trovare ben posizionato e neutralizza, così come sul missile di Branca al 93'.

Sospiro di sollievo, il Benevento s'impone per 1-0, sfata il tabù dello stadio Vigorito non vinceva da fine agosto e allontana un po' la zona retrocessione.