Pronto soccorso Cardarelli: deserti sette bandi per medici in due anni

Sette concorsi per medici del pronto soccorso andati deserti. Tra qualche giorno, sara' pubblicato in gazzetta ufficiale l'ottavo concorso. L' area dell'emergenza e' in affanno, servono 25 medici. Decine di barelle, e tempi di attesa, per le patologie meno gravi, lunghissimi, soprattutto in queste settimane, con l'acuirsi dell'epidemia influenzale. Si lavora in trincea, spiega il direttore generale Antonio D'Amore, oltre 50 aggressioni ai sanitari in un anno.

Interviste ai familiari dei pazienti ricoverati in pronto soccorso e al direttore generale dell'ospedale Cardarelli, Antonio D'Amore