Qatargate, il Pd sospende Cozzolino. L'eurodeputato napoletano: "Non sono indagato".

Sull'onda del Qatargate, lo scandalo che ha travolto il Parlamento europeo per presunte tangenti dal Golfo Persico e dal Marocco, il Pd ha sospeso l'europarlamentare napoletano Andrea Cozzolino fino alla chiusura delle indagini.

Lo ha deciso la commissione nazionale di garanzia convocata dal segretario Enrico Letta. Cozzolino non è indagato. Il suo ex assistente Francesco Giorgi è coinvolto con la compagna Eva Kaili, ex numero due del Parlamento di Strasburgo, e con l'ex eurodeputato Pd, poi Articolo 1, Antonio Panzeri, considerato dalla magistratura belga "l'anima di una vasta organizzazione fraudolenta".

La replica di Cozzolino è secca: "Non sono indagato, non sono stato interrogato, non ho subito perquisizioni, non ho incontrato persone vicine ad agenzie o servizi di sicurezza. Sono pronto a difendere la mia storia in ogni sede".

E il Qatargate irrompe nella corsa alla segreteria nazionale del Partito democratico, con la richiesta di mettere realmente al centro la questione morale invocata già nel 1981 da Enrico Berlinguer.