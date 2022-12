Qualiano, parroco sui social: "Ladri in canonica durante la Messa di Natale"

Uno sfogo sui social che diventa presto virale, quello di Francesco Martino, parroco della chiesa Maria Santissima Immacolata di Qualiano, in provincia di Napoli. "Hanno svaligiato la canonica ma non mi hanno tolto la gioia del Natale", dice nel nel video-messaggio di auguri ai fedeli. Il video in poche ore raccoglie oltre diecimila visualizzazioni e centinaia di commenti di solidarietà. I ladri sono entrati in azione mentre padre Martino celebrava la messa nella notte di Natale. Hanno rotto la serratura e poi hanno annodato delle camicie per farne una corda e calarsi dalla finestra, come è lo stesso sacerdote a mostrare nel video.