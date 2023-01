Raipoesia2022. Eleonora Rimolo

Eleonora Rimolo (Salerno, 1991) è Assegnista di Ricerca in Letteratura Italiana presso l’Università di Salerno. Vive a Nocera Inferiore. In poesia ha pubblicato: “La resa dei giorni” (Alter Ego, 2015 - Premio Giovani Europa in Versi), “Temeraria gioia” (Ladolfi, 2017 - Premio Pascoli “L’ora di Barga”, Premio Civetta di Minerva) e "La terra originale" (Pordenonelegge-Lietocolle, 2018 - Premio Achille Marazza, Premio “I poeti di vent’anni. Premio Pordenonelegge Poesia”, Premio Minturnae). Con Giovanni Ibello ha curato “Abitare la parola. Poeti nati negli anni ‘90” (Ladolfi 2019). Dirige la sezione online della rivista Atelier e le Collane di poesia Letture Meridiane ed Aeclanum per la Delta3 edizioni. “Prossimo e remoto” è il suo ultimo libro di poesia, edito da Pequod nella collana “Quai de Boompjes” curata da Valentino Ronchi, con postfazione di Milo De Angelis.