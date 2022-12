Ramondino: "Date tempo a Napoli e Scafati"

Ha cominciato ad allenare che non aveva ancora 18 anni, nel settore giovanile della Scandone Avellino. un anno dopo, nel 2002, era già assistente di Zare Markovski. E d'altra parte Marco Ramondino deve molto anche a un grande coach come Andrea Capobianco, irpino come lui, che lo volle con lui prima a Salerno e poi a Teramo.

Oggi, che ha quarant'anni, il coach rivelazione dello scorso anno, si gode la sua Tortona, terza forza di un campionato che non si ferma mai. A Santo Stefano Napoli ospiterà Verona e Scafati andrà a Brindisi, e Ramondino, che le ha incontrate entrambe nel giro di due settimane, fa il punto sulle due campane.