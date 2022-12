Regali di mercato

Un Natale diverso dal solito per la serie A, che viene dopo una lunga sosta e che fa da vigilia ad una ripresa dove tutte attendono il Napoli al varco. Spalletti lo sa e da martedì 27, l'obiettivo sarà quello di reinserire nel migliore dei modi i giocatori reduci dal Mondiale e l'infortunato di lungo corso Rrahmani.

Il regalo di Natale per il tecnico toscano potrebbe arrivare con l'inizio del nuovo anno: mancherebbero solo gli ultimi dettagli per Bereszynski in maglia azzurra. Una preziosa alternativa sulla fascia destra, per far rifiatare capitan Di Lorenzo in caso di necessità.

Davide Nicola ha scartato con qualche giorno d'anticipo il suo regalo: Memo Ochoa è pronto a garantire quel mix di talento e affidabilità necessari per sostituire tra i pali l'infortunato Luigi Sepe.

Il messicano dovrebbe essere disponibile già alla ripresa, quando in un Arechi probabilmente strapieno si presenteranno i campioni d'Italia del Milan.

Ma i regali potrebbero non essere finiti: con Maggiore e Mazzocchi ai box, De Sanctis è al lavoro da tempo per vagliare le alternative.

Natale con la testa al campo invece per il Benevento, che domani al Vigorito ospiterà il Perugia nel boxing day di Santo Stefano. Fabio Cannavaro chiede continuità ai suoi per procedere nella risalita di una classifica che all'ultimo posto vede proprio gli umbri. Che però nelle ultime cinque partite hanno perso solo una volta. Calcio d'inizio alle ore 15.