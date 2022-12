Riccardo, quando il talento è più forte della malattia

Per Riccardo Zimmermann i suoi successi sportivi non sono un miracolo, ma frutto di tenacia, determinazione e voglia di non arrendersi.

Affetto da un tumore al cervelletto non poteva praticare sport, meno che ancora il taekwondo. Impossibile, secondo i medici, mantenere l'equilibrio e coordinare i movimenti.

Eppure Riccardo è riuscito a coronare il suo sogno: a 27 anni è cintura nera, tra i più forti atleti d'Italia nel parataekwondo. Campione europeo, vicecampione del mondo, da sei anni consecutivi campione italiano.