Tre giorni di riposo per Napoli e Salernitana

Demme e Sirigu hanno svolto lavoro a parte nell'ultimo allenamento del Napoli prima della sosta per le feste natalizie. Nella Salernitana prima seduta per il nuovo arrivato Ochoa che, alla ripresa, sostituirà l'infortunato Sepe contro il Milan. Nel boxing day di serie B in programma lunedì il Benevento ha una buona occasione per avvicinarsi alla zona play off