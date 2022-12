Sbarcati a Salerno i migranti della Geo Barents

Duecentoquarantotto migranti, salvati in mare dalla nave Geo Barents dell'ONG Medici Senza Frontiere tra il 4 e il 6 dicembre scorsi sono sbarcati nel porto di Salerno. Di questi 84 sono minori, 78 dei quali non accompagnati. Le operazioni sono procedute dalla mattinata di ieri sino al primo pomeriggio. Sono per la maggior parte provenienti dall'Africa sub sahariana, Camerun, Niger, Sud Sudan. Al molo salernitano protezione civile, croce rossa e caritas per assistere i migranti, alcuni dei quali hanno affrontato un viaggio anche lungo un anno. Dopo i controlli sanitari obbligatori sono stati trasportati nei centri di accoglienza. Per quanto riguarda i minorenni, venti sono stati accolti in strutture individuate in città dal Comune di Salerno. Altri 64 sono stati accolti a Taranto.

Nel servizio il delegato campano della Caritas sui migranti don Antonio De Luca, vescovo di Teggiano-Policastro.