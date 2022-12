Scavi di Ercolano, arriva l'app per bimbi autistici

Dotati di tablet decine di bambini si immergono nella storia, girando tra i resti dell'antica Ercolano, prima realtà a dotarsi di strumenti per rendere fruibile il Parco archeologico ai piccoli autistici. Si chiama "Avventura ad Ercolano" l'app progettata dalla start-up Garage94 e donata al Parco archeologico dalla onlus #Micolorodiblu. Attraverso il gioco e la realtà aumentata, i bambini esplorano l'ambiente e vengono coinvolti in un'esperienza unica all'interno degli scavi. Grazie a questa applicazione, per ora in fase sperimentale disponibile solo su tablet, ma presto scaricabile su tutti i device, i bambini all'interno del Parco archeologico possono ricomporre i puzzle dei preziosi mosaici, partecipare al lancio del giavellotto nella palestra, acquistare pietanze nella grande taberna e anche raccogliere monete sulla Terrazza di Balbo.



Nel servizio le voci di Francesco Sirano, Direttore del Parco Archeologico di Ercolano, e Maria Gallucci, Presidente della onlus #Micolorodiblu