Sciopero generale Cgil, manifestazione in Piazza del Plebiscito

Slogan contro il governo, proteste contro la legge di bilancio: è iniziata così in piazza del Plebiscito a Napoli la protesta dei lavoratori promossa dalla Cgil in occasione dello sciopero generale di otto ore . Secondo i rappresentanti sindacali l'adesione più alta si registra nel settore metalmeccanico: alla Leonardo di Nola il 95 per cento dei lavoratori ha incrociato le braccia, stessa percentuale anche alla Ficomirrors di Benevento. Più bassa invece l'adesione nel settore trasporti che si attesta intorno al 60 per cento.

In piazza gli interventi di Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania e dei delegati che rappresentano le vertenze più calde di questi mesi. Conclusioni con Francesca Re David, della segreteria nazionale Cgil: "E' una manovra che non risponde alle esigenze di questo Paese, delle persone che lavorano, che vogliono lavorare e che per vivere hanno bisogno di lavorare - dice Re David -. È una manovra che non dà risposte sul salario, in una fase in cui l'inflazione galoppa, in particolare quest'anno per gli effetti dell'energia, non dà risposte sul lavoro, è contro i poveri, taglia il reddito di cittadinanza prima di creare il lavoro, toglie soldi al Mezzogiorno".