Sequestri botti illegali in penisola sorrentina, due arresti

Incensurati. Insospettabili. Alla vigilia della notte di San Silvestro custodiscono e vendono botti illegali. Doppio blitz dei carabinieri in penisola sorrentina. A Vico Equense arrestato un trentaquattrenne che deteneva quattordici chili di ordigni esplosivi nel suo bar. Nella vicina Massa Lubrense in manette un ventitreenne. A casa sua, in un deposito, rinvenuti trecento grammi di botti illegali e tre chili e ottocento grammi di fuochi pirotecnici categorizzati, ma detenuti senza il porto d'armi. E a Napoli circola la bomba Kvaratskhelia, dal nome del campione georgiano che sta facendo sognare i tifosi azzurri. Pesa tre chili. E in caso di esplosione può produrre effetti devastanti.