Blitz della Finanza nel sacrario di Maradona

Uno dei luoghi di culto del Napoli e del suo mito indiscusso, il Pibe de Oro, trasformato in tempio della contraffazione: i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno sequestrato proprio nei pressi del murale dedicato a Diego Armando Maradona nei Quartieri spagnoli oltre 600 articoli e accessori, molti con marchi e sponsor falsificati del Napoli calcio e della nazionale argentina, le due maglie vestite dal grande Campione.

Nella piazzetta nota come largo Maradona, un uomo, denunciato dai baschi verdi, gestiva un mercatino abusivo fornito di prodotti di abbigliamento e altri gadget che potevano arrivare a costare fino a 60 euro al pezzo, sfruttando anche l'onda dell'entusiasmo per la finale mondiale che vedrà domani in campo l'albiceleste contro la Francia.

La speciale bancarella, senza alcuna autorizzazione, dava la possibilità agli avventori di consumare sul posto anche cibi o bevande e di fotografare così in tutta calma quello che è considerato un monumento e allo stesso tempo un santuario che attira numerosi turisti e appassionati.