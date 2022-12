Serie C: vola l'Avellino, il derby alla Juve Stabia

Prima giornata di ritorno nel girone C: vola l'Avellino, al sesto risultato utile consecutivo. Al Partenio-Lombardi, contro il Pescara, finisce 1-0 grazie al gol al settimo minuto di Kanoutè che dribbla Sommariva e deposita in rete.

La Juve Stabia si aggiudica il derby campano con la Gelbison e conferma il quarto posto. Decisiva, a metà ripresa, la rete di Gianmarco Zigoni.

Turris battuta 3-1 sul campo della Virtus Francavilla. Mattatore del match il brasiliano Murilo che segna un gol per tempo, e poi si guadagna il calcio di rigore trasformato da Patierno. A nulla serve, nel recupero, il gol della bandiera di Stampete. Dopo la partita, l'ufficialità dell'esonero di mister Di Michele: con lui un solo successo in 10 partite.

Momento no anche per il Giugliano: solo un punto nelle ultime tre giornate. In casa della Viterbese tigrotti subito in vantaggio con Piovaccari. Nella ripresa la formazione laziale ribalta il match con il gol di Semenzato e con il colpo di testa di D'Uffizi su calcio d'angolo. La serie C tornerà in campo il 7 gennaio.