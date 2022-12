"Servono ristori per Casamicciola"

“La situazione al momento non è critica: la pioggia non ha creato nuovi danni e non ha provocato dilavamento dei fanghi residui. Intanto siamo riusciti a convincere ancora altri cittadini ad evacuare dalle case che abitavano ancora”. Il commissario prefettizio di Casamicciola Simonetta Calcaterra fa il punto della situazione sull'isola in vista dell'audizione con la Commissione Ambiente della Camera.

“Chiederò un'attenzione particolare per Casamicciola, il comune più colpito, dove la frana ha causato non solo 12 vittime ma una desertificazione della città che è impraticabile, con la chiusura di strade e scuole. Sono necessari ristori economici per la popolazione e le categorie produttive. E poi una risposta certa e rapida in merito agli immobili che saranno dichiarati inagibili, con i cittadini che dovranno trasferirsi presto in altre soluzioni”.