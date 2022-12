Sparano davanti a una scuola di Scampia, denunciati due minorenni

E' successo ancora, un grave episodio di violenza davanti a una scuola: questa volta a Scampia, all'istituto Comprensivo "Melissa Bassi".

Dopo aver litigato con uno studente minorenne, due 15enni, che non sono alunni di quella scuola, si sono allontanati salvo poi tornare dopo pochi minuti impugnando una pistola a salve e sparando più volte in aria per intimorire il giovane rivale. E scatenando il panico tra i tanti studenti che attendevano fuori dai cancelli l'inizio delle lezioni.

La polizia, dopo aver ascoltato il racconto di diversi giovani presenti, ha individuato e denunciato i responsabili per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il primo, il quindicenne che ha sparato è stato bloccato in via Roma ed era in possesso della pistola calibro 9 priva del tappo rosso. Il complice è stato invece rintracciato e raggiunto in un altro istituto scolastico.