Speranza e umanità: il messaggio di Don Mimmo Battaglia

La speranza, l’umanità e i volti, che come stelle guidano il cammino. Il cuore dell’omelia che l’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia ha recitato durante la messa del giorno di Natale in duomo. I volti sono quelli di Rita, una senzatetto che Battaglia ha salutato in chiesa.

Di Valentina, una ragazza ammalata di SLA, dei pazienti e dei medici del Santobono, dei senza fissa dimora presso cui l’arcivescovo ha ordinato la messa della vigilia e i lavoratori della Whirlpool. Rivolgendosi ai fedeli Battaglia ha ricordato loro l’importanza dei piccoli gesti di umanità. E ha lanciato infine un monito contro la violenza.