Sprint verso la ripresa

Mancano otto giorni alla ripresa del campionato, che propone il big match Inter-Napoli, uno degli snodi cruciali per lo scudetto. Gli azzurri, dopo tre giorni di riposo, ritornano ad allenarsi a Castel Volturno. Il dubbio che aleggia intorno alla squadra è se le sconfitte nelle ultime due amichevoli con Villareal e Lille rientrano nella normalità, gambe pesanti per i carichi di lavoro e zero stimoli, oppure sono un campanello d'allarme. Una risposta, potrà darla solo la partita coi nerazzurri di Simone Inzaghi.

Napoli che pensa al presente, ma anche al futuro. Blindato Lobotka. Il talentuoso centrocampista slovacco ha prolungato il contratto con la società di De Laurentiis fino al 2027. Sul fronte mercato, si attende l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nei primi giorni di gennaio, del triplice affare con la Sampdoria: Berenzynski e Contini alla corte di Spalletti e Zanoli in blucerchiato.

E riprende oggi, alle 15, la preparazione anche la Salernitana, in vista della sfida del 4 gennaio all'Arechi con il Milan. La compagine di Davide Nicola venerdì sosterrà un test al centro sportivo "Mary Rosy" con la Gelbison. C'è curiosità sul nuovo portiere granata, il messicano Ochoa, che dovrebbe debuttare proprio contro i rossoneri di Pioli per l'indisponibilità di Sepe.

In Serie B, altra sconfitta casalinga per il Benevento. I sanniti si sono arresi per 2-0 di fronte al Perugia, squadra concreta e cinica. Sanniti mai in partita, usciti dal "Vigorito" tra i fischi dei tifosi. I giallorossi sono in zona retrocessione. Amareggiato mister Cannavaro, che parla di mancanza di personalità. Ora si guarda al mercato di gennaio per rinforzare l'organico. Nel mentre ci sono tre settimane di sosta del campionato per riordinare le idee e ripartire con maggiore carattere e determinazione.