“In questo libro - dice lo scrittore e criminologo Paolo Miggiano - ho scelto di raccontare storie drammatiche. E il dolore delle donne”.

Vittime della criminalità comune: in prima persona o in quanto madri, mogli, sorelle di persone uccise, da malviventi non legati ai clan. Il loro calvario e le loro reazioni sono raccontate nel libro "C'è ancora tempo. Storie di donne che resistono".

Paolino Avella e sua madre Rosaria, Giuseppe Veropalumbo, sua moglie Carmela e sua figlia Ludovica, Rita Ricciardelli e la figlia Vanessa, Franco Furiati e la sorella Elena, Salvatore Buglione e sua figlia Anna, sono i protagonisti delle sei storie raccontate. Dimenticate, denunciano, soprattutto dallo Stato.

Come quella di Loris Di Roberto e Daniele Del Core uccisi a coltellate a 18 anni a Pozzuoli nell'ottobre del 2006. Carmen Del Core è la sorella di Daniele: “Mi viene adesso da pensare a un insegnamento di Sant'Agostino che ci dice: la speranza ha due figlie bellissime, l'indignazione e il coraggio. L'indignazione per come sono andate le cose e il coraggio per poterle cambiare e questo racchiude il senso della vita di un familiare di vittima innocente”.