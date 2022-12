Tre giorni di riposo per Napoli e Salernitana, Benevento in campo lunedì

Tre giorni di riposo, poi lo sprint per la ripresa del campionato. E' un Napoli che affronta le feste di Natale con qualche pensiero in più dovuto alle sconfitte in amichevole con Villarreal e Lille. Ma Spalletti ha tranquillizzato i tifosi: le gambe sono pesanti a causa della preparazione. Alla ripresa degli allenamenti la musica sarà diversa, con il ritorno in pianta stabile dei reduci dal Mondiale e il ritorno in difesa di Rrahmani. Il calendario propone subito Inter e Juve: il Napoli dovrà farsi trovare pronto.

Diversi i pensieri per la Salernitana, finalizzati soprattutto al mercato. I granata torneranno al lavoro martedì 27 e hanno accolto il nuovo acquisto Ochoa, che già contro il Milan dovrebbe sostituire l'infortunato Sepe.

All'Arechi è atteso il pienone: fra prevendita e abbonamenti già sfondato il tetto delle 25mila presenze.

Festività in campo, invece, per il Benevento: la serie B chiuderà il girone di andata lunedì, nel boxing day di Santo Stefano. La Strega, reduce da tre risultati utili di fila, ospita al Vigorito il Perugia fanalino di coda. Vincere significherebbe avvicinare una zona playoff che sembrava lontanissima fino a tre settimane fa.