IL VIDEO - I vigili del fuoco salvano un cane caduto in un dirupo

Era caduto in un dirupo impervio e non riusciva a risalire a causa della conformazione del territorio, troppo ripido. È stato necessario l'intervento dei pompieri per salvare un cane da caccia a Caggiano, in provincia di Salerno.

Il Comando vigili del fuoco di Salerno ha inviato la squadra competente per territorio di Sala Consilina. L'animale non riusciva a risalire a causa della conformazione morfologica del territorio.

Per effettuare il recupero è stato indispensabile impiegare gli eli-soccorritori trasportati da un elicottero del reparto volo vigili del fuoco di Pontecagnano. Gli eli-soccorritori sono stati calati dall’elicottero tramite verricello e hanno recuperato il cane che poi è stato riaffidato al proprietario.