Un fondo di compensazione per Castel Volturno

A Castel Volturno tre milioni di euro in un triennio come contributo compensativo per riequilibrare, come dice la legge, lo squilibrio demografico tra residenti e stranieri.

Nel servizio le interviste a Mario Morcone, assessore alla Legalità della Regione Campania; Luigi Petrella, sindaco di Castel Volturno; Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio regionale della Campania.