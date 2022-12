Ischia, un mese fa la frana a Casamicciola

Le 5 del mattino del 26 novembre. Sull'isola d'Ischia è ancora buio quando un boato accompagna la prima colata di fango che dal monte Epomeo si stacca trascinando con sé il terreno instabile di origine vulcanica gonfiato dalle piogge incessanti, alberi, massi di tufo grossi quanto auto e pesanti fino a 15 tonnellate.

Si aprono tre, quattro versanti di frana a Casamicciola: la montagna esplode dove un tempo c'erano i terrazzamenti ed ora le case; il fiume di melma segue le vecchie faglie e riempie il parcheggio del Rarone, poi le curve di Santa Barbara, infine travolge il Maio e piazza Bagni per sfogarsi a mare, sotto Piazza delle ancore. Dodici vite si sono già spente: annegate nel sonno, travolte in strada, senza scampo. Fra loro quattro bambini: uno di appena venti giorni. Almeno tre famiglie distrutte: l'età media delle vittime è poco più di 30 anni.

La macchina meravigliosa dei soccorsi, come sempre, è il volto migliore dell'ennesima emergenza. Ma a Casamicciola rimangono auto accartocciate, autobus turistici a mare, case e locali devastati, attività economiche in ginocchio, tonnellate di detriti da rimuovere. I giorni pietosi del ritrovamento dei corpi e del lutto fanno da preludio a quelli della rabbia. Chi ha dovuto lasciare le case distrutte o inagibili (oltre 600) è ancora in albergo. Un migliaio di persone abita nella zona rossa di fatto impraticabile e da evacuare ancora ogni qual volta c'è l'allerta meteo. 700 studenti vivono un anno scolastico pieno di incognite e molti imprenditori non sanno come ricominciare.

La struttura commissariale che già si occupa del post terremoto dal 2017 ora è la speranza anche per la ricostruzione post frana. Ad un mese dalla frana gli interrogativi sono anche nei faldoni d'inchiesta da riempire di risposte e - forse - di responsabilità. Ma tutto il dolore resta.