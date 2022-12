Un messaggio in musica per l'Ucraina

Un programma in due parti per l'orchestra sinfonica nazionale della radio ucraina impegnata in concerto alle 21 al Teatro Gesualdo di Avellino.

Le ouverture di Rossini e Mascagni come omaggio al nostro Paese e le opere di Lysenko, Stankòvyc e Yuri Shevchenko, alcuni dei massimi compositori ucraini per diffondere cultura e sonorità ucraine.

Con la violinista Bogdana Pivnenko, 53 musicisti; l'ultima volta che l'orchestra, fondata nel 1929, aveva suonato in Italia la guerra non era ancora iniziata.

La preparazione di questa tournée, che ha toccato Forlì e Scandicci e, dopo il capoluogo irpino, si chiuderà a Bologna è stata invece molto travagliata.

Prove interrotte dai missili caduti e fughe precipitose dall'auditorium recuperando in tutta fretta gli strumenti come racconta Volodymyr Sheiko, direttore dell'Ukrainian Radio Symphony Orchestra.

“Il ricavato del concerto di Avellino verrà utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità per il popolo ucraino come generatori elettrici, coperte e medicinali”, spiega Natalia Iordanov, di Arondi Art, società che ha organizzato la serata.