Un Papa africano vigila su San Gregorio Armeno

Sopra le teste dei turisti che ammiravano i pastori di San Gregorio Armeno è comparsa l'effige di un Papa africano.

Sorpresa, espressioni interrogative, stupore.

La grande immagine, installata nottetempo, dell'artista e performer Peppe Marchegiani, abruzzese di origini napoletane, ex designer di moda, in arte "Pep", è una vera epifania, più che una provocazione: “E' una profezia - spiega Marchegiani - è apparso in sogno e ho avuto il mandato di ritrarre il nuovo Papa, partito dal Sudan e approdato a Napoli”.

Noto per diverse installazioni, incappucciò con sacchetti di plastica neri le statue del Pincio per evidenziare il degrado in cui versava Roma, Marchegiani crede in un pontefice africano e il suo Celestino VI, pronto a battersi contro la corruzione, dopo Napoli, c'è da scommetterci, ricomparirà in diverse città.