"Un secolo d'azzurro": ad Angri 100 anni di storia della Nazionale

I Campionati del Mondo entrano nella loro fase calda. Non per l'Italia, che in Qatar non è andata.

Per chi volesse respirare le atmosfere dei Mondiali e di tempi sportivamente più gloriosi, sbarca ad Angri il Museo itinerante "Un secolo d'Azzurro", l'esposizione più grande sulla storia della Nazionale italiana di calcio.

Più di 300 mq in cui sono mostrati per la prima volta oltre 35 manichini dal 1910 ad oggi. Le magliette dei più grandi campioni: Meazza, Rivera, Dino Zoff, Paolo Rossi, Baggio, Totti.

Dalla maglia di Donnarumma campione d'Europa a cimeli rarissimi come la casacca della Rappresentativa Bersaglieri del 1943.

E ancora, palloni e attrezzature che risalgono agli albori del gioco. Le prime pagine che hanno fatto la storia.

Uno spazio speciale per i campionissimi della Campania con un omaggio anche a Massimo Troisi, grande amante di questo sport.

Una passione che va oltre il rettangolo di gioco, come testimoniato dal calcio balilla di legno a molla. Uno dei primi della storia, prodotto negli anni 30.

Perché il calcio non è solo uno sport, è molto di più. E' un veicolo di emozioni e di passioni.

Passioni raccolte in una proposta di legge sul collezionismo, allo studio del Parlamento, che prevede l'apertura di una Fondazione e del primo Museo del collezionismo minore in Europa.

Nel servizio le interviste a Mauro Grimaldi, Presidente CdA Centro tecnico Federale Coverciano; Sabrina Trombetti, Promotrice "Un secolo d'azzurro"; Cosimo Ferraioli, sindaco di Angri.