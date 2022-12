Un viaggio virtuale nella tradizione con il "presepe cortese"

Parte dalla corte di Carlo III di Borbone il viaggio virtuale che la mostra “il presepe cortese” fa fare attraverso i secoli di storia di una tradizione napoletana tra le più radicate. Tra arte, musica, folclore, fino al 31 gennaio in tre sale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli un video immersivo fa entrare il visitatore nelle scene del presepe settecentesco e fa conoscere preziosi pezzi da collezione.

A curare la mostra Fabrizia Fiore, presidente dell'associazione “Il miracolo di Carlo III”, insieme all'allestitore multimediale, l'architetto Marco Capasso.

Tra le statuine in mostra una Natività di Giuseppe Sammartino, appartenente alla collezione Accardi; un Oste di Nicola Somma (la statuetta, con la sua espressione arcigna e il porro sulla fronte, simboleggia nel presepe il Demonio, perché nel racconto evangelico fu proprio l'oste a cacciare la Madonna e San Giuseppe, costringendoli a rifugiarsi in una stalla); un nobile di Salvatore Di Franco, in abito tipico del Settecento in velluto e seta di San Leucio, con bottoni in filigrana d’argento alla catalana, rappresenta la variegata società del tempo; un nobile orientale con cane, di Matteo Bottiglieri (nel gruppo è raffigurato il Corteo dei Magi in omaggio alle ambasciate del Sultano Ottomano e del Bey di Tripoli che, in visita a Napoli tra il 1740 e 1741, destarono lo stupore della popolazione e, per questo, furono inserite nel Presepe).



Nel servizio le interviste a Marco Capasso, allestitore multimediale, Paolo Giulierini, direttore del Mann e Fabrizia Fiore, curatrice della mostra e presidente dell'associazione “Il miracolo di Carlo III”.