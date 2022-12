Una rete per le scuole odontotecniche

Le scuole al lavoro per gli odontotecnici del futuro. Più di 70 gli istituti coinvolti che si sono confrontati a Napoli, con l'Istituto Casanova capofila, per fare il punto della situazione su istruzione e lavoro dopo la riforma dei professionali.

Coinvolte aziende e associazioni di categoria, per poter aiutare al meglio gli studenti nel loro percorso di studi e lavorativo.

Da Napoli si è sviluppata una rete nazionale che unisce gli istituti professionali odontotecnici.

Nel servizio le interviste a Palmira Masillo e Paolo Parinello, rispettivamente dirigente scolastico e docente dell'Isis Alfonso Casanova.