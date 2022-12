Vaccini obbligatori, l'allarme dell'Asl Napoli 1: molti i bambini senza copertura

“Sono molti i bambini nati del 2020 che - nonostante la forte azione messa in campo dai Centri Vaccinali e dai Pediatri di Libera Scelta - non hanno completato il ciclo dell'esavalente anti Difto-Tetano-Pertosse-Polio-HaemophilusInfluenzae tipo b Epatite B (3 dosi entro 2 anni di età) o che non hanno eseguito la vaccinazione anti morbillo-rosolia parotite(1 dose entro 2 anni di età) o, ancora, privi della copertura anti varicella (1 dose entro 2 anni di età)”. È questo che si legge in una nota dell'Asl Napoli 1 Centro che lancia un forte appello ai genitori di tutti i bimbi interessati a rivolgersi al più presto ai Centri Vaccinali, per eseguire le vaccinazioni mancanti. SI tratta del ciclo obbligatorio per poter richiedere l'iscrizione o confermare la frequenza alla scuola dell'infanzia e di evitare di incorrere in sanzioni amministrative.



Nel servizio l'intervista di Marcella Maresca alla dottoressa Annamaria Staiano, presidente della Società Italiana di Pediatria.