Verso Natale, boom del commercio on line

Nel centro di distribuzione di Poste Italiane, a Napoli, in questo periodo sono consegnati 1100 pacchi al giorno. Cresce la voglia di acquisto on line, ma bisogna fare attenzione alle insidie. In dicembre si stima di effettuare più di 250.000 consegne. Una rivoluzione che porterà alla morte di molte attività tradizionali, ma anche alla nascita di altre.

Nel servizio le voci di Antonio Di Lauro, responsabile Poste Italiane recapito Napoli e provincia, Giuseppe Mosca, Capitano della Guardia di Finanza, Augusto Cuomo, commerciante, e Sergio Berardo, docente di economia politica all'università Federico II di Napoli