Viaggio nella Sorrento che lanciò Sofia Loren tra le stelle del cinema

"Pane, Amore e…" il film diretto da Dino Risi, fu il trampolino di lancio di Sofia Loren, interpretando “La Smargiassa”. Scenografia d'eccezione Sorrento, che consacra Marina Grande come meta di un nuovo Grand Tour, nel segno della Loren che di Sorrento è diventata cittadina onoraria nel 2007. La Venezia del Sud tra fascino e accoglienza. Dall'estero numerose coppie scelgono Sorrento per unirsi per tutta la vita, un business da centinaia di milioni di euro. “Love is all you need” di Susan Bier con Trinity Holm e Pierce Brosnan lancia la cittadina come regina del wedding.