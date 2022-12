"Vogliamo tornare alla normalità". La voce di studenti e albergatori di Ischia

Dopo l'emergenza che non è ancora superata, gli studenti di Casamicciola si organizzano per non perdere ore di lezione e scelgono la dad volontaria attraverso le piattaforme online. Intanto denunciano i disagi per chi deve raggiungere i plessi ogni mattina per andare a scuola in presenza. Il loro è un desiderio di normalità condiviso anche dai tanti operatori turistici di Ischia. Saltata la stagione natalizia, gli albergatori sperano in aiuti fiscali dal parte del governo per sperare di ripartire nel periodo pasquale.



Nel servizio le voci di Francesco Trofa, comitato degli studenti di Casamicciola e Andrea Di Meglio, comitato degli albergatori di Casamicciola.