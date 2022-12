Quando Pele' giocò a Napoli

Cinque marzo 1972. Pelè è la stella assoluta del calcio. Il re. O Rei. Ha già vinto tre mondiali. Segnato più di mille gol. Il suo Santos è in tournee in Italia. E fa tappa a Napoli. Allo stadio San Paolo.

E' il Napoli di Zoff, Juliano, Montefusco, Improta. E dei due brasiliani di nascita: Sormani e Altafini. Quella sera, sotto la pioggia, O'Rei firma una doppietta.

25mila spettatori, riportano le cronache dell'epoca. Nella ripresa il Napoli trova il gol due volte proprio con Altafini. Campione del mondo con Pelé, nel 1958. L'ultima amichevole, qualche settimana più tardi, finisce 1-0 per il Santos.

Ma il San Paolo che tanto aveva acclamato il 10 brasiliano, presto avrà un re tutto suo. Diego Armando Maradona. E con O Rei sarà tutto un'alternanza di cori, punzecchiature. E alla fine, di abbracci. Come in Argentina, in tv, a La Noche del Diez.

Ora il Napoli li ricorda entrambi sui social. Eterni. Mano nella mano.