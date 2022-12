All'Avellino il derby con la Turris, tre punti d'oro per GIugliano e Juve Stabia

L'Avellino si aggiudica il derby con la Turris, sconfitta 3-1 al Liguori. La prima rete della formazione biancoverde porta la firma di Tito. Dopo pochi minuti arriva il raddoppio. Lo segna Gambale di testa. La Turris prova a reagire. Maniero, ex dell'Avellino, mette il pallone alle spalle di Pane. Ma nella ripresa è ancora Tito, in gran giornata, a calare il tris.

Festival del gol al Partenio-Lombardi, dove il Giugliano batte 3-2 il Foggia. La formazione di Raffaele Di Napoli va in gol con NIcolas Rizzo. Nel secondo tempo Giugliano ancora a segno con Di Dio. I satanelli accorciano le distanze con Frigerio. Cinque i minuti di recupero e finale incandescente. Il Foggia agguanta il 2-2 con Tonin. La partita sembra finita, ma al novantaquattresimo Salvemini riporta in vantaggio il Giugliano, ora a quota 26 in classifica, a pari punti con la Juve Stabia, che in trasferta batte la Fidelis Andria. Il colpo di testa di Pandolfi nel finale della partita regala alle Vespe tre punti pesanti. Finisce a reti inviolate a Pagani il match tra la Gelbison e il Latina. Terzo zero a zero consecutivo per i cilentani, in piena zona play-off con 22 punti.