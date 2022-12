Napoli, stop ai brindisi in strada il 24 e il 31 dicembre

Il 24 e il 31 dicembre sarà vietato il consumo in strada di bevande in contenitori di vetro e in lattine. E' una delle misure contenute nell'ordinanza che sarà emanata a breve dal Comune di Napoli. Il divieto sarà in vigore ai Decumani, nella zona dei baretti di Chiaia, al Vomero e ai Quartieri spagnoli. Il provvedimento varato da Palazzo San Giacomo mira a fronteggiare il caos della movida nei giorni a ridosso delle festività. Il tema è stato affrontato nel comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura.

Il rischio di disagi dovuti agli assembramenti è dietro l'angolo, anche tenendo presente l'alto numero di turisti che in questi giorni affollano le vie della città. E si cercano di prevenire anche i disagi provocati dal traffico veicolare. Nella notte di San Silvestro, lo ricordiamo, saranno garantite a Napoli corse straordinarie di funicolare centrale e linea 1 della metropolitana. E sempre sul fronte dei trasporti, l'Eav fa sapere che a Natale e a Capodanno i treni della linea Cumana e quelli della linea della Circumvesuviana Napoli - Sorrento effettueranno il servizio regolarmente per l'intera giornata, con eccezione di una sosta di due ore dalle 14 alle 16.