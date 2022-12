Whirlpool, entro il 31 dicembre il passaggio alla Zes Campania

Entro la fine dell'anno sarà perfezionato il trasferimento dello stabilimento napoletano della Whirlpool a Zes Campania. Poi si passerà all'individuazione del soggetto che si incaricherà del progetto di reindustrializzazione del sito di via Argine. Lo hanno fatto sapere in una nota congiunta i rappresentanti sindacali di Fim, Fiom e Uilm dopo l'incontro che si è tenuto a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

"Sarà importante - rimarcano i sindacati - che l'avviso pubblico per la ricerca dell'investitore sia redatto dal Ministero, Regione Campania, Comune e Prefettura di Napoli e dal commissario governativo rappresentante della ZES, per governare e controllare l'affidabilità industriale dei possibili soggetti interessati". Altra richiesta che arriva dai sindacati è quella di garantire la massima vigilanza per scongiurare il rischio di infiltrazioni della criminalità. Occorre inoltre trovare al più presto soluzioni per tutelare il bacino dei 317 lavoratori del sito. Il termine massimo di fruizione della Naspi, l'indennità mensile di disoccupazione, scadrà infatti tra un anno.