Spalletti sorride, il Napoli brilla con la stella Raspadori

La prima amichevole in Turchia del Napoli, a quasi un mese dall'ultima gara giocata con l'Udinese in campionato, regala a Spalletti molti più spunti positivi che perplessità. l'Antalyaspor, squadra che galleggia a metà classifica nella serie A turca, è avversario probante ma i toni sono comunque quelli dell'amichevole: senza agonismo esasperato, a venir fuori facilmente sono dunque le doti di palleggio del Napoli, che conferma di non aver perso la capacità di muovere il pallone in velocità. Se dal punto di vista collettivo l'unico neo, a giudizio dell'allenatore, è la mancanza in qualche fase di un pressing collettivo più efficace, sul piano delle individualità c'è solo da sorridere: Raspadori, che chiuderà la serata con due reti nel 3-2 finale, dimostra ancora una volta di essere un giocatore estremamente duttile: Spalletti gli chiede anche un lavoro da mezzala e la risposta è più che convincente, anche se poi è la qualità negli ultimi venti metri a fare la differenza. Segna anche Politano, con la complicità del portiere turco, e l'Antalyaspor ne fa due, ma le note liete per Spalletti non mancano: Kvaratskhelia non è al massimo, ma almeno il mal di schiena è sparito. Un po' indietro rispetto agli altri anche Osimhen, applausi dal tecnico per i ragazzi della primavera. Aspettando i reduci dal mondiale, si torna in campo domenica contro il Crystal Palace