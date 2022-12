Caccia precipitato in Sicilia, recuperato il corpo del giovane pilota.

Nella notte le ricerche nella zona di Locogrande, a pochi km da Marsala, con palloni illuminanti, fino al ritrovamento nell'alveo del fiume Birgi del corpo del giovane pilota.

Il capitano Fabio Antonio Altruda,33 anni,nato a Caserta, era ai comandi del caccia precipitato.

Da Cardito,dove viveva con la famiglia,si era trasferito prima a Napoli alla Nunziatella poi era entrato in Aeronautica dopo il corso all'accademia di Pozzuoli,infine a Trapani dal marzo 2021.

Era un esperto pilota combat ready con centinaia di ore di volo anche in operazioni Nato.Tornava da una manovra di addestramento, rientrava alla base di Trapani dove non sono arrivati allarmi o sos.

Persi i contatti, mentre l'altro caccia era già' alla base,sono scattatr le ricerche poco dopo le 18. Al vaglio degli inquirenti anche qualche immagine di telecamere di alcune abitazioni della zona dove si vedrebbe un grande bagliore.

Sui social l'omaggio e il ricordo dell'Aeronautica Militare con la scritta cieli blu,della Nunziatella, dei tanti amici .