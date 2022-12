Il Paese reale nelle case degli italiani all'estero

Una programmazione televisiva dedicata agli italiani all'estero e a quanti in generale vogliano conoscere o restare in contatto con il nostro Paese. La Rai moltiplica la sua offerta e, in occasione del Festival delle Regioni e delle Provincie Autonome in corso a Milano, ha presentato agli enti locali le cornici destinate ai cinque continenti all'interno delle quali poter raccontare le diverse tipicità dei nostri territori.

"Oggi arriviamo nelle case di quasi 25 milioni di italiani all'estero con un bacino di utenza potenziale che supera i 250 milioni - ha detto Fabrizio Ferragni, direttore dell'offerta estera della Rai - Abbiamo il dovere di consegnare a chi ci guarda una fotografia esatta del nostro Paese".



Nel servizio l'intervista a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania