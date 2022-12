Torna il brindisi in piazza

Dopo 2 anni di restrizioni covid si torna a festeggiare l'arrivo del nuovo anno nelle piazze, insieme. Conto alla rovescia per il 2023 all'insegna della musica e senza l'obbligo di mascherina. C'è voglia di festa.

A Napoli concerto in piazza Plebiscito, discoteca sul lungomare e fuochi d'artificio da Castel dell'Ovo. Cin cin con la plastica, vietato brindare con vetro o lattine. Dalle 21,30 un mix di umorismo e musica con Peppe Iodice, Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Lina Sastri, Andrea Sannino, Lucariello, Franco Licciardi e tanti altri.

Negroamaro protagonisti a Salerno, sulla carta l'accesso in piazza Amendola è consentito a 8.250 persone. Molti si dovranno accontentare di postazioni limitrofe, non la villa comunale, che per sicurezza è chiusa da stamattina.

Benevento e Caserta hanno scelto la linea del rigore, dopotutto il covid sta tornando a correre, niente festa, solo bar e locali aperti fino all'alba con un piano straordinario di controlli anti-assembramento.

Avellino invece non rinuncia al bagno di folla, in piazza Libertà sarà il trio rock gli Stragatti a traghettare la città nel 2023 e dopo Clementino. Feste in piazza con musica anche a Sorrento, Capri, Bacoli, San Giorgio e Pozzuoli, tra il centro storico e la pista di pattinaggio su ghiaccio gratuita sul lungomare Pertini.