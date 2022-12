Meno soli con Telefono amico

Dall'inizio della pandemia le richieste di aiuto alle associazioni di volontariato sono lievitate, oltre 100 mila soltanto quelle arrivate a Telefono amico in questi giorni di festa in tutta Italia, l'80 % in più rispetto al 2019.

E non meraviglia che siano moltissimi i giovani a contattare l'organizzazione che da 58 anni risponde a chi ha bisogno di parlare e condividere le proprie tensioni emotive. Un servizio totalmente anonimo rivolto alle persone sole che, inevitabilmente, durante le festività avvertono ancora di più la solitudine. Sono tanti, sempre di più, a vivere da soli. Una recente indagine Istat ha fotografato che su oltre 25 milioni di famiglie italiane 8 milioni e mezzo sono nuclei monofamiliari, cifra destinata a crescere: la proiezione stima che nel 2040 il 40 % della popolazione vivrà da sola.

Telefono Amico, in questi giorni di festa attivo non stop h24 e oggi fino a mezzanotte, cerca nuovi volontari per fronte alla domanda crescente di aiuto. Chi fosse interessato a dare una mano, l'unico requisito richiesto è la maggiore età, può contattare la sede di Napoli inviando una e-mail a napoli@telefonoamico.it o telefonando al numero nazionale 02 23 27 23 27, che è lo stesso per chiedere ascolto.