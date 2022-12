Il lavoro perduto, presidio a Castellammare

Si sono ritrovati davanti a quei cancelli chiusi il 18 dicembre di due anni fa per il loro terzo Natale senza lavoro gli operai della ex Meridbulloni di Castellammare di Stabia. Davanti allo stabilimento la messa celebrata da don Peppino Gambardella, il parroco di Pomigliano d'Arco da sempre vicino al mondo operaio.

La sofferenza per il lavoro che non c'è, il sussidio di disoccupazione che sta per finire, la rabbia di due anni fa che lascia sempre più posto alla paura.

Un futuro ancora tutto da scrivere per i circa 40 operai rimasti in un territorio difficile a cavallo tra due comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, dove la camorra offre lavoro ai fuoriusciti dal mondo produttivo.