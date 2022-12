Il medico delle donne

Riconoscimenti in tutto il mondo per Denis Mukwege, Premio Nobel per la pace nel 2018, che in Congo ha fondato un ospedale dove opera le donne vittime di feroci stupri di guerra. A Napoli ha ricevuto la laurea honoris causa dell'universita' Federico II.

Nel servizio le interviste a Denis Mukwege e a Matteo Lorito, rettore dell'università Federico II di Napoli.